Venerdì Santo | 2 aprile 2021 | quali sono le tradizioni per questa giornata?

Il Tweet di Papa Francesco nella mattinata del Venerdì Santo, 2 aprile 2021, per ricordare a tutti il messaggio della crocifissione di Gesù. «La croce di Cristo esprime amore, servizio, dono di sé senza riserve: essa è veramente l'"albero della vita", della vita sovrabbondante. #VenerdìSanto», scrive il pontefice. Il Venerdì Santo è il Venerdì che precede la Pasqua cristiana e così come per il giovedì Santo la data è mobile in quanto legata alla Pasqua; la giornata è dedicata alla commemorazione della passione e della crocifissione di Gesù Cristo e per questo la ricorrenza viene osservata con pratiche e riti dei fedeli.

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì Santo Coldiretti: a Pasqua resteranno 'a digiuno' 5,6 milioni di poveri E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti pubblicata oggi, 2 aprile, in occasione del Venerdì Santo . Il numero dei poveri, in aumento di 1 mln rispetto al 2020, rappresenta il record dall'inizio del ...

Zona rossa Roma e Lazio, da domani regole più rigide: seconde case, amici e negozi, cosa posso fare? Intanto stasera, nel Venerdì Santo, le misure di sicurezza anti - Covid dettano anche il programma della Via Crucis. Papa Francesco presiederà la cerimonia direttamente in piazza San Pietro e non al ...

