Vaticano | Papa Francesco celebra la messa del Giovedì santo a casa di Angelo Becciu | i motivi del gesto Il cardinale | “Una bella gioia”

Advertising

Avvenire_Nei : Coronavirus. In Vaticano vaccinati altri 100 poveri - vaticannews_it : #27marzo #PapaFrancesco ha partecipato all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del… - vaticannews_it : #26marzo Con l'#Elemosineria Apostolica 1200 poveri vaccinati entro Pasqua #vaccini #coronavirus - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Vaticano, Papa Francesco celebra la messa del Giovedì santo a casa di Angelo Becciu: i motivi del gesto. Il cardinale:… - FrancescoGrana : Vaticano, Papa Francesco celebra la messa del Giovedì santo a casa di Angelo Becciu: i motivi del gesto. Il cardina… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Papa

...di sofferenza e speranza il messaggio ai poveri con cui San Paolo VI concluse il Concilio... E assicuraMontini: "Sappiate che non siete soli, né separati, né abbandonati, né inutili: ...Città delFrancesco ha saltato a sorpresa il rito della lavanda dei piedi che si teneva nella basilica vaticana per andare a celebrare la messa in coena domini da solo a casa del cardinale ...Il rito del giovedì santo, con la Lavanda dei piedi, celebrato nell’appartamento del cardinale licenziato. Il Vaticano: "Non ci meraviglia" ...Via Crucis e Passione del Signore, la diretta video streaming del Venerdì Santo con Papa Francesco: meditazioni, libretto, celebrazione ...