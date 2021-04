Varianti Covid in Italia | ecco la situazione regione per regione

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 2 aprile 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, ormai diffuse in diverse zone del Paese. "La variante inglese si diffonde molto più velocemente ed è diventata prevalente a livello europeo. Siamo ancora in una fase complessa dell'epidemia”, dice il ministro della Salute Speranza. In Puglia questa mutazione “è presente nel 90% dei casi e ha un tempo così rapido di incubazione che il tracciamento è saltato completamente”, spiega il governatore Emiliano