Vangelo di venerdì 2 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Advertising

HernandezRRamon : RT @DisciplesDu: Vangelo del Giorno VENERDI SANTO: PASSIONE DEL SIGNORE. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni (18: 1–… - mircobaruffa : @Erminio71890018 @Pontifex_it Buon Venerdì Santo anche a te caro Erminio. Oggi nel Vangelo di Gv ascolterò la voce… - dpv_ReginaPace1 : #Vangelo del Giorno: Venerdì 2 Aprile: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni Gv 18, 1– 19,42… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: Oggi, Venerdì Santo, la notte di tutte le notti. Verrà presentata all’adorazione dei credenti la Santa Croce. #crocesan… - InformazioneOg : Oggi, Venerdì Santo, la notte di tutte le notti. Verrà presentata all’adorazione dei credenti la Santa Croce.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo venerdì

Corriere di Taranto

'Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me' , è invece la frase tratta daldi Matteo . BUONSANTO 2021: LE FRASI DI PAPA FRANCESCO E NON SOLO Tra le frasi più ...Sia felice nell annunciare il. Che io soffra o sia felice tu solo sei nel mio cuore che cosa vuoi farne di me? SANTA TERESA D'AVILA N. B. in alcuni cellulari il video non si apre. Utilizzare ...