Vangelo del giorno | Passione di Gesù Cristo secondo Giovanni – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

Pontifex_it : L’annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce (1 Cor… - vaticannews_it : #1aprile Nel giorno del Giovedì Santo, nell’omelia della Messa del Crisma nella Basilica Vaticana, #PapaFrancesco… - Avvenire_Nei : Il Papa: l'annuncio del Vangelo è legato alla persecuzione e alla Croce - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 2 aprile 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 2 aprile 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... 75 anni), assai noto con il suo Granellino, meditazione quotidiana sultradotta in 10 ... don Piero Nota (88, Torino), prete tra gli operai di Mirafiori e poi missionario nelle baraccopoli...Abbiamo celebrato tanti funerali, troppi funerali: ma abbiamo continuato ad annunciare il... generalmente la mattinaGiovedì santo: i presbiteri presenti rinnovano le promesse fatte nel ...«Il Vangelo del giovedì santo esorta i discepoli a chinarsi e lavarsi i piedi gli uni agli altri. Il giovedì santo ci insegna come vivere e da dove iniziare a vivere: la vita vera non è quella di ...Dobbiamo essere noi ad andare a cercarli. Nella nuova ondata di indigenza scatenata dalla pandemia, si moltiplicano i “crocifissi invisibili” ...