Valentina Persia, lite furiosa all'Isola dei Famosi 2021 per la richiesta di Daniela Martani: "È un problema tuo" (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2021 non sono mancate le discussioni. Una di questa ha visto protagonista una delle naufraghe più chiacchierate di questa edizione, Daniela Martani. Nodo della questione, il cibo che si sa, sull'Isola scarseggia. Ma la ex gieffina ha più problemi degli altri perché essendo vegetariana non mangia pesce e quindi a volte prende delle porzioni più grandi di cocco o di riso. Una scelta alimentare che rischia di provocare una frattura nel rapporto tra la naufraga e il resto del gruppo. E lo abbiamo visto nel corso della diretta, quando l'ex hostess ha accusato Gilles Rocca di averle mancato di rispetto, accusandola di volere fare la furba con le razioni di cibo. Daniela si è invece lamentata di essere colei che mangia di meno e di non essere sostenuta dai compagni.

