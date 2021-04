Vaccino, su Telegram gli sciacalli delle fiale: dosi di contrabbando a 155 euro l'una (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mercato nero dei , gestito sul web, pericoloso e carissimo. Un raggiro che ha rischiato di mettere seriamente a rischio la salute di migliaia di persone che, pur di saltare la fila e accorciare i ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mercato nero dei , gestito sul web, pericoloso e carissimo. Un raggiro che ha rischiato di mettere seriamente a rischio la salute di migliaia di persone che, pur di saltare la fila e accorciare i ...

Advertising

romatoday : Dove comprare il vaccino anti Covid? sul Dark web fiale anche a 20mila euro - PalermoToday : Dove comprare il vaccino anti Covid? sul Dark web fiale anche a 20mila euro - Elisabettaphil : RT @Agenzia_Dire: Fino a 155 euro per una dose di #vaccino anti #COVID19 : ecco come avveniva la vendita sul dark web. - Idl3 : RT @Agenzia_Dire: Fino a 155 euro per una dose di #vaccino anti #COVID19 : ecco come avveniva la vendita sul dark web. - GuineeTags : RT @Agenzia_Dire: Fino a 155 euro per una dose di #vaccino anti #COVID19 : ecco come avveniva la vendita sul dark web. -