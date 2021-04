Vaccino ReiThera, come candidarsi come volontario all’ospedale Sacco (Di venerdì 2 aprile 2021) Si cercano volontari sani per testare il nuovo Vaccino italiano ReiThera. Un annuncio in merito è stato pubblicato sul portale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano. Richieste persone maggiori di 18 anni a cui è garantita un’indennità massima di 800 euro Si cercano nuovi volontari per il Vaccino ReiThera Vaccini Covid, fonte socialfarma.itNon avere contratto il Covid confermato da tampone, non essere in gravidanza o in allattamento, non avere malattie gravi o incontrollate e avere condizioni cliniche stabili. Questi i requisiti richiesti per rispondere ad un annuncio pubblicato sul sito dell‘ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e candidarsi come volontario sano per testare il Vaccino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Si cercano volontari sani per testare il nuovoitaliano. Un annuncio in merito è stato pubblicato sul portale dell’ASST Fatebenefratellidi Milano. Richieste persone maggiori di 18 anni a cui è garantita un’indennità massima di 800 euro Si cercano nuovi volontari per ilVaccini Covid, fonte socialfarma.itNon avere contratto il Covid confermato da tampone, non essere in gravidanza o in allattamento, non avere malattie gravi o incontrollate e avere condizioni cliniche stabili. Questi i requisiti richiesti per rispondere ad un annuncio pubblicato sul sito dell‘ASST Fatebenefratellidi Milano esano per testare il...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ReiThera "Fiducia nella ricerca". Parlano i volontari che testano il nuovo vaccino Le quattro donne e l'uomo che la sorte ha messo in cima alla lista come candidati a testare il vaccino ReiThera hanno tante motivazioni in più. Come Simona Albarelli, parmigiana di 46 anni, la prima ...

'Si cercano volontari per sperimentare il vaccino italiano ReiThera': l'annuncio dell'ospedale Sacco L'ospedale Sacco di Milano annuncia: "Si cercano volontari per sperimentare il vaccino italiano anti covid Reithera". Questa ricerca fa parte della fase due e tre dello studio chiamato "Covitar". La struttura ospedaliera cerca partecipanti sani a cui sarà poi corrisposta un'...

Vaccino italiano ReiThera, l'ospedale Sacco cerca volontari: come candidarsi IL GIORNO Obbligo vaccinale Saranno valutati gli operatori ancora “scoperti” Accertamenti sui motivi della mancata somministrazione Ricoveri: aiuti dall’area vasta. Monoclonali: pronti a partire ...

Vaccino ’Made in Italy’, 400 candidati ferraresi Sono ben 400 i ferraresi, pronti a partecipare alla sperimentazione di ’Reithera’, il vaccino anti Covid made in Italy. L’Azienda Ospedaliera Universitaria è stata inserita tra i centri italiani che p ...

