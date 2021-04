Vaccino | in Italia segnalate più reazioni avverse per Pfizer che per Astrazeneca | ma c’è una spiegazione

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dall’analisi degli ultimi dati emergono piùsulle persone che hanno preso il, rispetto a quelle che hanno preso. Si parla, solo in, di ben 36.295 casi avversi per ilcontro i 7.265 per il. Allora perché ilnon sta suscitando lo stesso scalpore? La risposta è nel calcolo percentuale. L’allarme della dottoressa Maria Rita Gismondo La prima a lanciare l’appello è la dottoressa Maria Rita Gismondo, a capo dell’Ospedale Sacco di Milano, durante la trasmissione di La7 Non è l’Arena del 28 marzo 2021. In particolare, la dottoressa aveva fatto notare che nonostante le tante ...

Il corriere Sda in questi giorni è a lavoro con 30 furgoni per consegnare 822mila dosi diAstraZeneca in tutta. Oltre all'Abruzzo, i mezzi sono in consegna in Piemonte, Liguria, ...Ilè l'arma decisiva, quindi dobbiamo accelerare il più possibile e lo stiamo facendo, ilè l'unica arma che abbiamo per chiudere - ha concluso - questa stagione così complicata".(Agenzia Vista) Roma, 2 aprile “Nel Regno unito ci sono alcuni tentativi di verificare se si possono combinare vaccini diversi tra prima e seconda dose. Stiamo cercando di capire se può essere efficac ...Lo stoccaggio nei locali del Santa Maria della Pieta', domani la distribuzione nei centri aperti al pubblico. "Fondamentale mantenere la catena del freddo nei vari passaggi" (ANSA) ...