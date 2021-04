Vaccino Covid, superato il milione di dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 10.501.841 i vaccini anti-Covid somministrati in Italia secondo l'aggioramento delle 6 sul sito del governo. Le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di Vaccino sono 3.288.888. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 10.501.841 i vaccini anti-somministrati in Italia secondo l'aggioramento delle 6 sul sito del governo. Le persone a cui sono statela prima e la seconda dose disono 3.288.888. L'articolo .

