Vaccino Covid per animali: veterinari dubbiosi (Di venerdì 2 aprile 2021) I veterinari italiani esprimono perplessità sul KarniVak-Kov, il Vaccino anti-Covid russo per gli animali: "Si rischia di creare inutile allarmismo" Anche cani, gatti e animali carnivori e d'allevamento da pelliccia hanno il proprio Vaccino contro il Covid-19. Questo, almeno, è quanto sostengono gli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria della Russia, che… L'articolo Corriere Nazionale.

