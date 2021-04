Vaccino Covid, Moratti: “Dal 7 all’11 aprile, gli over 80 che non sono stati chiamati possono presentarsi nel centro vaccinale più vicino” (Di venerdì 2 aprile 2021) Entro il prossimo 11 aprile Regione Lombardia completerà la fase vaccinale dedicata agli ultraottantenni. È quanto promette la vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti. Il criterio? Dal 7 all’11 aprile, scrive Moratti, “gli over over 80, che non hanno aderito alla campagna vaccini anti-Covid e coloro che ancora non sono stati chiamati potranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso il centro vaccinale più vicino”. Basterà presentarsi “muniti di documento di identità e tessera sanitaria”, spiega l’assessora. Moratti precisa che “nel caso avessero difficoltà a camminare potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Entro il prossimo 11Regione Lombardia completerà la fasededicata agli ultraottantenni. È quanto promette la vice presidente e assessora al Welfare Letizia. Il criterio? Dal 7, scrive, “gli80, che non hanno aderito alla campagna vaccini anti-e coloro che ancora nonpotranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso ilpiù”. Basterà“muniti di documento di identità e tessera sanitaria”, spiega l’assessora.precisa che “nel caso avessero difficoltà a camminare potranno ...

La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - vitalozzo2012 : @Tg3web Ma uno che si vuol fare il vaccino poi rischia di prendere il covid prima di fare il vaccino da quello che… - bisagnino : Vaccino Covid, la Liguria prepara la rivoluzione: addio alle prenotazioni col medico di base -