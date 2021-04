Vaccino covid Lazio, “oltre 100mila dosi ordinate da medici famiglia” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Sono 100.881 le dosi di Vaccino anti-covid ordinate dai medici di medicina generale” del Lazio: “62.812 le dosi già consegnate e 53.670 le somministrazioni già eseguite”. Lo precisa in una nota l’Unità di Crisi covid della Regione Lazio. Intanto oggi In Italia sono arrivate un milione e 300mila dosi di Vaccino AstraZeneca. Di queste 200mila sono destinate al Lazio. “La consegna della fornitura dei vaccini Astrazeneca agli hub vaccinali è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14”, sottolinea l’Unità di crisi covid della Regione Lazio. Ieri l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, aveva lanciato l’allarme sul rischio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) “Sono 100.881 ledianti-daidina generale” del: “62.812 legià consegnate e 53.670 le somministrazioni già eseguite”. Lo precisa in una nota l’Unità di Crisidella Regione. Intanto oggi In Italia sono arrivate un milione e 300miladiAstraZeneca. Di queste 200mila sono destinate al. “La consegna della fornitura dei vaccini Astrazeneca agli hub vaccinali è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14”, sottolinea l’Unità di crisidella Regione. Ieri l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato, aveva lanciato l’allarme sul rischio ...

