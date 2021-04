Vaccino anti Covid: tutti a Meda gli over 80 delle Groane inizialmente indirizzati a Milano (Di venerdì 2 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gli anziani brianzoli dell’area Groane non dovranno andare a Milano per fare il Vaccino anti Covid: già da oggi, chi aveva ricevuto l’appuntamento per le somministrazioni nel capoluogo, si recherà invece a Meda. La novità riguarda i residenti a Meda, Lentate sul Seveso, Seveso, Seregno, Cesano Maderno, Barlassina e Cogliate (quelli il cui medico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 2 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gli anziani brianzoli dell’areanon dovranno andare aper fare il: già da oggi, chi aveva ricevuto l’appuntamento per le somministrazioni nel capoluogo, si recherà invece a. La novità riguarda i residenti a, Lentate sul Seveso, Seveso, Seregno, Cesano Maderno, Barlassina e Cogliate (quelli il cui medico di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

