Vaccino alla nonna 90enne di Fedez, ma solo dopo le critiche su Instagram di Chiara Ferragni (Di venerdì 2 aprile 2021) Luciana Violini, 90 anni oggi farà il Vaccino anti Covid in Lombardia: "Lei è la nonna di Fedez? Alle 21 può venire a fare il Vaccino". Scatta la polemica, Chiara Ferragni: "L'hanno chiamata solo dopo le mie stories"

Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - Corriere : Ferragni: «Vaccino alla nonna di Fedez solo dopo il mio sfogo sui social. E gli altri nonni d’Italia?» - lucianonobili : E anche la mia mamma ha avuto la sua prima dose di #vaccino! Vaccinare il più possibile, a partire da anziani e fra… - isladecoco7 : RT @TaniaeCocker: @borghi_claudio Onorevole, ha qualche strategia e/o indicazione da suggerire a chi di noi, martedì 06/04 sarà nuovamente… - paoliblu : RT @DavideFalchieri: Ma non c’è una violazione della privacy in merito alla questione obbligo vaccini per i sanitari? cioè uno si rifiuta… -