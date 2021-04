Vaccini: Sinovac raddoppia produzione a 2 mld di dosi l'anno (Di venerdì 2 aprile 2021) Sinovac ha annunciato di aver raddoppiato la capacità di produzione del suo vaccino CoronaVac contro il Covid - 19, a 2 miliardi di dosi annue. Il suo è tra i quattro antidoti approvati dal governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)ha annunciato di averto la capacità didel suo vaccino CoronaVac contro il Covid - 19, a 2 miliardi diannue. Il suo è tra i quattro antidoti approvati dal governo ...

Vaccini: Sinovac raddoppia produzione a 2 mld di dosi l'anno Mercoledì, gli esperti dell'Oms hanno affermato che i vaccini di Sinovac e Sinopharm erano sicuri ed efficaci contro il Covid - 19, ma che erano necessari ulteriori dati prima di raccomandarne l'uso.

Covid: Turchia, parte il turismo dei vaccini in Russia Se in Turchia la campagna vaccinale prosegue con il siero cinese Sinovac, con oltre 16 milioni di iniezioni già effettuate, in attesa di impiegare a breve anche le prime dosi di Pfizer - BioNTech, i ...

Vaccini: Sinovac raddoppia produzione a 2 mld di dosi l'anno Sinovac ha annunciato di aver raddoppiato la capacità di produzione del suo vaccino CoronaVac contro il Covid-19, a 2 miliardi di dosi annue.

Covid: Turchia, parte il turismo dei vaccini in Russia Se in Turchia la campagna vaccinale prosegue con il siero cinese Sinovac, con oltre 16 milioni di iniezioni ... tra tour operator di Ankara e alcune cliniche di Mosca. I turisti del vaccino lo ...

