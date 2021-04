Vaccini, Rezza: “Addetti ai supermercati? Categoria esposta, ma ora si procede per età. Puntiamo a proteggere i più fragili” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Quella degli Addetti ai supermercati è una Categoria che mi sta molto a cuore perché sono direttamente esposti al pubblico, però al momento le raccomandazioni che aggiornano il piano vaccinale anti-Covid non prevedono più le categorie, proprio perché c’era in precedenza stata una lotta tra di esse, ma un criterio per età“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale. “Si è cioè deciso – ha spiegato Rezza – di terminare la vaccinazione degli insegnanti, che erano stati scelti come Categoria prioritaria insieme alle Forze dell’ordine, ma dopo si è preferito non utilizzare più le categorie ma utilizzare semplicemente il criterio dell’età. Questo anche per accelerare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Quella degliaiè unache mi sta molto a cuore perché sono direttamente esposti al pubblico, però al momento le raccomandazioni che aggiornano il piano vaccinale anti-Covid non prevedono più le categorie, proprio perché c’era in precedenza stata una lotta tra di esse, ma un criterio per età“. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianninel corso della conferenza stampa sui dati del monitoraggio settimanale. “Si è cioè deciso – ha spiegato– di terminare la vaccinazione degli insegnanti, che erano stati scelti comeprioritaria insieme alle Forze dell’ordine, ma dopo si è preferito non utilizzare più le categorie ma utilizzare semplicemente il criterio dell’età. Questo anche per accelerare le ...

