Vaccini, quasi 10 milioni e 700 mila somministrazioni. Ad aver ricevuto anche la seconda dose sono 3 milioni 350 mila persone (Di sabato 3 aprile 2021) Le somministrazioni di vaccino contro il Coronavirus in Italia sono arrivate a quota 10.697.459 e le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose sono al momento 3.351.019. Secondo il rapporto diffuso dal governo sul sito di riferimento, dal punto di vista del genere, ci sono 6.363.998 donne che hann ricevuto almeno una dose contro 4.333.461 uomini. Per quanto riguarda le categorie che hanno diritto a ricevere il vaccino in via prioritaria, questa è la distribuzione fino ad ora: Operatori sanitari e sociosanitari: 3.047.701 Personale non sanitario: 499.288 Ospiti di strutture residenziali: 566.222 Over 80: 3.623.329 Forze armate: 232.352 Personale scolastico: 1.043.756 La categoria ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi vaccino contro il Coronavirus in Italiaarrivate a quota 10.697.459 e leche hannolaal momento 3.351.019. Secondo il rapporto diffuso dal governo sul sito di riferimento, dal punto di vista del genere, ci6.363.998 donne che hannalmeno unacontro 4.333.461 uomini. Per quanto riguarda le categorie che hanno diritto a ricevere il vaccino in via prioritaria, questa è la distribuzione fino ad ora: Operatori sanitari e sociosanitari: 3.047.701 Personale non sanitario: 499.288 Ospiti di strutture residenziali: 566.222 Over 80: 3.623.329 Forze armate: 232.352 Personale scolastico: 1.043.756 La categoria ...

Advertising

AriannaDiaco : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e #vaccini: dall'inizio della campagna, le vaccinazioni in Italia hanno salvato quasi 3.000 vite. Una bellissim… - marcoc_1999 : RT @FedericoRampini: +916.000 assunzioni a marzo, boom dell'occupazione #Usa, la ripresa accelera. Il tasso di disoccupazione scende al 6%… - Ted0foro : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e #vaccini: dall'inizio della campagna, le vaccinazioni in Italia hanno salvato quasi 3.000 vite. Una bellissim… - Furagora : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e #vaccini: dall'inizio della campagna, le vaccinazioni in Italia hanno salvato quasi 3.000 vite. Una bellissim… - truuudetective : RT @emmevilla: ?????? #COVID19 e #vaccini: dall'inizio della campagna, le vaccinazioni in Italia hanno salvato quasi 3.000 vite. Una bellissim… -