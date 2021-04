Vaccini Lombardia: ecco come prenotare il proprio turno tramite la nuova piattaforma di Poste (Di venerdì 2 aprile 2021) Lombardia, a partire da oggi la Regione apre la nuova piattaforma per la prenotazione del vaccino. Il nuovo sistema è attivato in collaborazione con le Poste e sostituisce l’azienda regionale Aria precedentemente incaricata di raccogliere le richieste di vaccinazione. I primi a poter usufruire della nuova piattaforma sono i cittadini con età compresa fra i 79 e 75 anni. Di seguito riportiamo le modalità di prenotazione a disposizione degli utenti. Vaccinazione in Lombardia: chi rientra nella prima fascia Dalle 8 di questa mattina la Lombardia ha attivato il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per la vaccinazione. come riporta l’Ansa, si tratta di una piattaforma già collaudata in altre regioni e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021), a partire da oggi la Regione apre laper la prenotazione del vaccino. Il nuovo sistema è attivato in collaborazione con lee sostituisce l’azienda regionale Aria precedentemente incaricata di raccogliere le richieste di vaccinazione. I primi a poter usufruire dellasono i cittadini con età compresa fra i 79 e 75 anni. Di seguito riportiamo le modalità di prenotazione a disposizione degli utenti. Vaccinazione in: chi rientra nella prima fascia Dalle 8 di questa mattina laha attivato il nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti per la vaccinazione.riporta l’Ansa, si tratta di unagià collaudata in altre regioni e ...

