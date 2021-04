Vaccini J&J: quando saranno le prime consegne all'Italia? (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Costa ha spiegato quando arriverà il vaccino Johnson & Johnson in Italia: le prime dosi sono previste per metà aprile. Vaccino Johnson & Johnson: quando arriva in Italia? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Costa ha spiegatoarriverà il vaccino Johnson & Johnson in: ledosi sono previste per metà aprile. Vaccino Johnson & Johnson:arriva in? su Notizie.it.

Advertising

Blue_canvas2 : @GiovaQuez Penso che gli USA non useranno proprio Astrazeneca per il problema dei trombi cerebrali. Tuttavia, se do… - Fata_Turch : Forza, pazienza e #responsabilità. Due semplici calcoli. Con 250.000 #vaccini al giorno, ogni 40 giorni avremo 10m… - Fra__j : RT @a_meluzzi: SGARBI SUL VACCINO IN DIRETTA ? 'Non puoi renderlo obbligatorio! Covid ormai una malattia sociale' - Radio Radio https://t.c… - Fra__j : @piolapiola74 Una Dottoressa americana...mi sfugge il nome in questo momento...ha detto che gli effetti dannosi di… - LaCnews24 : Vaccini Covid, J&J: ''Errore in un lotto, buttate 15 mln di dosi. Rispetteremo comunque consegne Ue''… -