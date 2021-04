Vaccini in Toscana, i fragilissimi divisi in due gruppi: le categorie scelte e come cambia il meccanismo di prenotazione (Di venerdì 2 aprile 2021) La Regione mette a punto un sistema per limitare gli effetti del "clic day": un 50% dei pazienti riceverà l'appuntamento direttamente con una chiamata dell'Asl Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 2 aprile 2021) La Regione mette a punto un sistema per limitare gli effetti del "clic day": un 50% dei pazienti riceverà l'appuntamento direttamente con una chiamata dell'Asl

