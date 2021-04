Vaccini: in Gran Bretagna oltre 36 milioni di dosi, di cui 5 di richiami (Di venerdì 2 aprile 2021) Calano ricoveri in ospedali e i contagi a tre mesi dall'inizio della campagna vaccinale. Anche i decessi sono ulteriormente diminuiti Leggi su rainews (Di venerdì 2 aprile 2021) Calano ricoveri in ospedali e i contagi a tre mesi dall'inizio della campagna vaccinale. Anche i decessi sono ulteriormente diminuiti

