Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio per gli Under 60: regole, come prenotarsi e chi può farlo (Di venerdì 2 aprile 2021) Dalla Regione Lazio è arrivato l’allarme: le dosi di AstraZeneca scarseggiano e ora si sta lavorando fino a esaurimento scorte con il lotto dissequestrato. L’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato è stato chiaro: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila Vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. Nonostante questo, però, il Lazio si prepara perché l’obiettivo – non appena verranno rispettati tutti i tempi delle consegne – resta quella di accelerare la campagna di vaccinazione. Tra hub creati ad hoc, centri vaccinali e farmacie: tutto pur di somministrare più dosi possibili al giorno. Dopo il personale sanitario, gli anziani, le forze dell’ordine, gli insegnanti, gli over 70, ora nelle farmacie sarà il turno degli Under 60. Leggi anche: Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Dalla Regioneè arrivato l’allarme: le dosi di AstraZeneca scarseggiano e ora si sta lavorando fino a esaurimento scorte con il lotto dissequestrato. L’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato è stato chiaro: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 miladi Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. Nonostante questo, però, ilsi prepara perché l’obiettivo – non appena verranno rispettati tutti i tempi delle consegne – resta quella di accelerare la campagna di vaccinazione. Tra hub creati ad hoc, centri vaccinali e farmacie: tutto pur di somministrare più dosi possibili al giorno. Dopo il personale sanitario, gli anziani, le forze dell’ordine, gli insegnanti, gli over 70, ora nelle farmacie sarà il turno degli60. Leggi anche: Covid ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - Agenzia_Ansa : La rete delle farmacie del Lazio è pronta a scendere in campo per contribuire alla campagna di vaccinazione. 'Dal 2… - CorriereCitta : Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio per gli Under 60: regole, come prenotarsi e chi può farlo - cappelIaiomatto : La rete delle farmacie del Lazio è pronta a scendere in campo per contribuire alla campagna di vaccinazione. 'Dal 2… -