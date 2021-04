Vaccini | Gelmini | ieri fatte 300mila dosi Ora si corre

(Di venerdì 2 aprile 2021) "Il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del governo, hanno iniziato are. Nella giornata diabbiamo superato la soglia delle 300 mila inoculazioni al giorno. ...

Lo ha annunciato con un tweet il ministro degli Affari regionali Mariastella: 'Il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del governo, hanno iniziato a correre. ...Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella. 2 aprile 2021(DIRE) Roma, 2 Apr. – “Il nuovo piano vaccinale funziona e le Regioni, seguendo le indicazioni del Governo, hanno iniziato a correre. Nella giornata di ieri abbiamo superato la soglia delle 300mila in ...Per il ministro degli Affari regionali grazie all’arrivo di 8 milioni di vaccini ci sarà un cambio di passo “Verosimilmente dal 20 aprile potremo pensare alle riaperture laddove sarà possibile”, dice ...