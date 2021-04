Vaccini finiti, le Regioni chiedono più fiale. Figliuolo: stanno arrivando (Di venerdì 2 aprile 2021) Vaccini finiti? Così sembrerebbe. Infatti, da una parte l’Organizzazione mondiale della Sanità stigmatizza la lentezza della campagna vaccinale in Europa. Dall’altra alcune Regioni italiane, come Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Veneto lanciano l’allarme. Le dosi sarebbero finite e la campagna vaccinale rischia lo stop. Non si capisce davvero più niente. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) Vaccini finiti? Così sembrerebbe. Infatti, da una parte l’Organizzazione mondiale della Sanità stigmatizza la lentezza della campagna vaccinale in Europa. Dall’altra alcune Regioni italiane, come Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia e Veneto lanciano l’allarme. Le dosi sarebbero finite e la campagna vaccinale rischia lo stop. Non si capisce davvero più niente.

Advertising

DallDonatella : @PieraBelfanti La più grande tragedia è che sono finiti i vaccini e che tardano ad arrivare . - Renato65497671 : Tutto nella vita e’ lotteria. Ieri a Vicenza hanno mandato a casa decine e decine di persone puntualmente arrivate… - AmorusoEnrico : @Cartabellotta @giorgiogilestro Ragazzi ma obbligo vaccinale con sospensione dall'albo se non ti vaccini. Ma in ch… - monica_perico : RT @Miti_Vigliero: Tremila morti in 7 giorni ma oltre 873mila vaccini sono finiti a categorie non prioritarie Monitoraggio Fondazione @GIMB… - Marile04571880 : Cosa abbiamo fatto di male in Toscana x meritare Giani????? Non ha fatto niente bene. Ora sembra che mancano all'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini finiti Vaccini finiti anche a Treviso, l'Ulss 2: 'Si riprende dal 6 aprile' TREVISO - Le vaccinazioni anti - Covid potranno riprendere solo martedì 6 aprile nella provincia di Treviso a causa dell' esaurimento delle dosi e della mancata consegna delle nuove fiale previste. Le ...

Zaia: 'parametri da zona arancione. Vaccini finiti perchè veloci' Sono finiti, ha detto, perchè siamo stati veloci Il bollettino di oggi I dati di oggi riportano 1.633 casi in più di ieri, i totali positivi in questo momento sono 38.618 ( - 79 rispetto a ieri). I ...

Vaccini finiti, l'Ulss 6 Euganea sospende la prima dose di Pfizer agli over 80 ilgazzettino.it Governo,Speranza: "Faccio come la Merkel.Salvini? Illusioni sono un boomerang" Il ministro della Salute: "Nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell'inquietudine. Con queste varianti in circolo non ci saranno zone gialle" ...

"Noi, dipendenti di Aria finiti alla gogna" I dipendenti di Aria Spa, la società della Regione Lombardia finita al centro della bufera per il caos nella ... Lombardia Letizia Moratti affermare che tutti gli over 80 saranno vaccinati entro l’11 ...

TREVISO - Le vaccinazioni anti - Covid potranno riprendere solo martedì 6 aprile nella provincia di Treviso a causa dell' esaurimento delle dosi e della mancata consegna delle nuove fiale previste. Le ...Sono, ha detto, perchè siamo stati veloci Il bollettino di oggi I dati di oggi riportano 1.633 casi in più di ieri, i totali positivi in questo momento sono 38.618 ( - 79 rispetto a ieri). I ...Il ministro della Salute: "Nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell'inquietudine. Con queste varianti in circolo non ci saranno zone gialle" ...I dipendenti di Aria Spa, la società della Regione Lombardia finita al centro della bufera per il caos nella ... Lombardia Letizia Moratti affermare che tutti gli over 80 saranno vaccinati entro l’11 ...