Vaccini Covid | Italia e mondo | le notizie di oggi

(Di venerdì 2 aprile 2021) Resta in primo piano, sul fronte della lotta al, il tema dei. "Ieri abbiamo superato la soglia delle 300mila inoculazioni al giorno", ha annunciato la ministra Mariastella Gelmini , ...

Advertising

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - Adnkronos : “Vaccini ‘funzionicchiano’ contro variante inglese #covid”. - CorriereUmbria : Covid, Tesei: 'Le zone rosse sono servite all'Umbria. Occorrono più vaccini' #umbria #tesei #vaccino #covid… - midnightsilvia : RT @ImolaOggi: Covid, vaccinati contagiati. Galli: 'parecchie segnalazioni. I vaccini, contro la variante inglese, ''funzionicchiano'' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Il Sole 24 ORE

Resta in primo piano, sul fronte della lotta al, il tema dei. "Ieri abbiamo superato la soglia delle 300mila inoculazioni al giorno", ha annunciato la ministra Mariastella Gelmini , ma le Regioni sono preoccupate per le dosi che ......arrivate a Pratica di Mare Sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300miladi ... Il bollettinodel primo aprile Secondo il bollettino del ministero della salute del 1 aprile ( ...E aggiungono che la prossima settimana inizieranno la somministrazione del proprio vaccino anti-Covid a bambini dai 2 ai 5 anni di età nell'ambito dello studio di fase 1-2-3 sulla popolazione ...Sono un centinaio le persone a Siracusa città, e 221 in tutta la diocesi, che hanno aderito alla campagna vaccinale frutto dell'intesa tra la Conferenza episcopale siciliana e l'assessorato regionale ...