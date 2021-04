Vaccini | arrivate 1 | 3 milioni di dosi Astrazeneca in Italia J&J da garanzie alla UE

(Di venerdì 2 aprile 2021) Isono arrivati all’hub di Pratica di Mare e dalle 13.30 verranno distribuiti a tutte le Regioni. Intanto Johnson & Johnson rassicura la UE sulle forniture dopo i problemi in uno stabilimento Le Regioni possono tirare un respiro di sollievo. Non ci sarà alcuno stop alle vaccinazioni per carenza di. Oggi è atterrato un carico all’hub militare di Pratica di Mare, contenenteper 1,3di. A partire dalle 13.30 di oggi, avverrà la distribuzione deia partire dalle 200miladestinate al Lazio. A dare la notizia è Giorgio Mulé, SottosegretarioDifesa, intervenendo in una trasmissione su Radio24. “Come dimostrato, l’approvvigionamento deicontinua a ...

'Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un'alta disponibilità di' ha aggiunto ricordando che sono giàoltre 500mila ...Leggi anche Vaccino AstraZeneca,un milione e 300mila dosiLazio, "stop senza nuove dosi in 24 ore" Intanto oggi In Italia sonoun milione e 300mila dosi di vaccino ...Da Clusone a Chiuduno passando per Zogno e Dalmine. Il governatore, con Bertolaso al fianco, visita gli hub in vista della campagna di massa: «Bene il primo giorno con il nuovo sistema di prenotazioni ...E arrivare all’inizio dell’estate in condizioni il più possibile uniformi. A tutto questo si devono aggiungere le fughe solitarie di paesi come l’Ungheria, dove sono disponibili e formalmente ...