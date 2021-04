Vaccinati 10 milioni di italiani (ma solo 5% immuni). Forti ritardi, a che punto saremo in estate? (Di venerdì 2 aprile 2021) La strada l'ha indicata già qualche giorno fa il generale Figliuolo: «Entro fine aprile raggiungeremo le 500mila dosi somministrate giornaliere». In pratica, con... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) La strada l'ha indicata già qualche giorno fa il generale Figliuolo: «Entro fine aprile raggiungeremo le 500mila dosi somministrate giornaliere». In pratica, con...

Advertising

RobertoBurioni : Negli USA non ci sono più problemi di approvvigionamento vaccini, possono vaccinare tutti a tappeto, tre milioni di… - pozzdan : @Boloforever Mosca ha 15 milioni d'abitanti. Siamo al 7% di vaccinati. Ed è l'epicentro della campagna vaccinale ru… - CCavaioni : @Drittorovescio_ Chiedo per cortesia se il signor Del Debbio abbia fatto un test sierologico per verificare produzi… - Bianca34874951 : RT @riktroiani: Arnon #Shahar, medico responsabile della task force del piano vaccinale in #Israele a Sky TG24. 'Abbiamo somministrato un p… - VadoDritto : @ZZiliani Mandassero il conto a Ceferin che non legge i dati sui contagi in Italia e che in 3 mesi abbiamo vaccinat… -