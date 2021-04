Uso improprio del contrassegno disabili, giro di vite della Polizia Municipale ad Avellino (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continuano i controlli della Polizia Locale sull’uso improprio del contrassegno disabili. Dal 26 marzo 2021 gli uomini del Colonnello Arvonio hanno iniziato servizi mirati e in pochissimi giorni sono stati già ritirati n.3 contrassegni i cui titolari erano deceduti; n.4 contrassegni fotocopiati a colori; e sono stati controllati n.22 automobilisti dei quali 8 sanzionati in quanto usavano il contrassegno senza il disabile a bordo, ad esempio, perché ricoverato in una struttura ospedaliera e/o domiciliato presso altri parenti. L’uso del contrassegno senza averne titolo, violazione prevista dall’art. 188 del Codice della Strada, comporta una sanzione di euro 84,00 (ridotta a euro 58,80 se pagata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano i controlliLocale sull’usodel. Dal 26 marzo 2021 gli uomini del Colonnello Arvonio hanno iniziato servizi mirati e in pochissimi giorni sono stati già ritirati n.3 contrassegni i cui titolari erano deceduti; n.4 contrassegni fotocopiati a colori; e sono stati controllati n.22 automobilisti dei quali 8 sanzionati in quanto usavano ilsenza il disabile a bordo, ad esempio, perché ricoverato in una struttura ospedaliera e/o domiciliato presso altri parenti. L’uso delsenza averne titolo, violazione prevista dall’art. 188 del CodiceStrada, comporta una sanzione di euro 84,00 (ridotta a euro 58,80 se pagata ...

Advertising

anteprima24 : ** Uso improprio del contrassegno disabili, giro di vite della Polizia Municipale ad ##Avellino **… - Claudio82264766 : RT @verd44766903: Buongiorno @EnricoLetta se non si indigna perché in Italia accade ancora questo mentre tutto il mondo saluta la #cannabis… - otonashi_samm : Raga, quando avete attivato il bonus #18app fra gli 'accetta' c'era di essere consapevoli che il bonus va sfruttato… - MimidiRosa1 : RT @verd44766903: Buongiorno @EnricoLetta se non si indigna perché in Italia accade ancora questo mentre tutto il mondo saluta la #cannabis… - MastroPioppo : @alessandronnolo @notbabym @Jacop83 @Link4Universe Non ho mai visto un uso così improprio della parola 'difendere'.… -