USA: tentata irruzione al Campidoglio di Washington DC (Di venerdì 2 aprile 2021) USA: tentata irruzione al Campidoglio. Torna la paura a Washington DC, dove un'automobile ha investito due poliziotti vicino al Campidoglio. Uno degli agenti è morto, mentre l'altro è rimasto ferito. la zona di Capitol Hill è stata messa in lockdown. Il conducente del mezzo, che portava con sé un coltello, è morto dopo che la

