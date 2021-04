Usa | morto uno dei due agenti travolti da un’auto vicino a Capitol Hill Ucciso l’aggressore | era un «seguace della Nation of Islam»

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nuove cattive notizie dadove duesono rimastida un autoalla sede del Congresso. Fonti riportate dalla Cnn, parlano di un accoltellamento, dopo il quale una delle due guardie investite sarebbe rimasta uccisa. Glisono stati immediatamente ricoverati in ospedale, uno di loro è rimasto, mentre il conducente dell’auto èsul colpo. Sarebbe stato raggiunto dai colpi di pistola sparati dalle guardie presenti davanti al Campidoglio. Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe schiantata contro una delle barriere di cui è dotata l’area di protezione di. Dopo essere sceso dal veicolo, con un coltello in mano, l’uomo alla guida sarebbe stato al centro ...

Washington. E' di due morti il bilancio di un attacco avvenuto nella capitale. Un uomo alla guida di un'auto ha tentato di forzare una barricata posta a cintura di Capitol ... che è morto dopo ...New York, 02 apr 22:33 - L'autore dell'aggressione delle scorse ore contro il Campidoglio degli Stati Uniti risponderebbe al nome di Noah Green, 25enne dell'Indiana, e sarebbe morto in ospedale a seguito dell'attacco. E' quanto riferisce l'emittente e "Nbc News". Yogananda Pittman, capo pro tempore della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, ha annunciato che non c'è ...È morto uno dei due agenti della polizia di Capitol Hill investiti da una macchina al posto di blocco nord del Campidoglio. Poco prima era stata diffusa la notizia della morte in ospedale del ...