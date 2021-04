Usa, la first lady Jill Biden diventa assistente di volo: Pesce d'Aprile ai giornalisti - FOTO (Di venerdì 2 aprile 2021) La first lady statunitense Jill Biden ha beffato con un inatteso "Pesce d'Aprile" i giornalisti che l'accompagnavano in viaggio . Sull'aereo che riportava l'inquilina della Casa Bianca dalla California... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021) Lastatunitenseha beffato con un inatteso "d'" iche l'accompagnavano in viaggio . Sull'aereo che riportava l'inquilina della Casa Bianca dalla California...

