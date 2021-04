Usa | la California riapre i parchi divertimento | obbligo di mascherina e ingressi legati alle fasce di rischio delle contee

(Di venerdì 2 aprile 2021) La vaccinazione di massa inizia a far vedere i suoi frutti negli Stati Uniti, anche in fatto di riaperture. E dopo un anno dalla chiusura dovuta alla massiccia diffusione del coronavirus in tutto il Paese, latorna ad aprire le porte deia tema e di. Da Disneyland a Legoland fino agli Universal Studios di Hollywood, i visitatori potranno tornare a visitare attrazioni che non hanno mai potuto usufruire di una boccata d’ossigeno dall’inizio della pandemia. Riprende così a lavorare un settore, quelloattrazioni e dello spettacolo, tra i più colpiti dal virus e che meno di altri ha avuto l’opportunità di ottenere periodi, seppur brevi, di riapertura. Si tratta comunque di riaperture parziali e legate al rispetto degli standard di sicurezza e prevenzione imposti dal governo. Inoltre, gli ...

