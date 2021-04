Usa: due agenti travolti da un'auto. Ucciso l'autista. Capitol Hill in lockdown (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington dopo che un uomo si è lanciato con la propria auto contro un posto di blocco all'ingresso di Capitol Hill travolgendo due poliziotti di guardia all'edificio che sono stati ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington dopo che un uomo si è lanciato con la propriacontro un posto di blocco all'ingresso ditravolgendo due poliziotti di guardia all'edificio che sono stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni sono state fatte cadere dalla cima del muro di confine tra Stati Uniti… - SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - Avvenire_Nei : Le due bimbe oltre il Muro Usa. Il dolore che fa gettare i figli a una speranza - LorenzodalLago : @Treccani Attaccare bottone significa creare un ponte o un punto di unione tra le due parti della giacca (giacca, b… - 73thStreet : RT @LegaleMeglio: ?? New York chiama... New Mexico risponde! ?? In poche ore due Stati USA hanno legalizzato la cannabis. ?? La marea verde… -