USA | Capitol Hill | nuovo attacco | auto travolge due agenti Washington si blinda

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Paura a, la sede del Congresso Statuinitense è disottodopo i fatti dello scorso gennaio. Un’ha travolto le barricate poste dopo la rivolta,ndo due. Al momento l’intera area è stata transennata e ai senatori è stato detto di non uscire o entrare dal complesso. Il Presidente Biden non si trova in questo momento a, ha lasciato la Capitale poco prima per recarsi a Camp David.Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’incidente si è verificato circa un’ora fa. Un’si è lanciata a tutta velocità sulle barricate issate dopo la rivolta del 6 gennaio, ...