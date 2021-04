Usa: auto travolge due agenti a Capitol Hill, sospetto arrestato (Di venerdì 2 aprile 2021) Un'auto ha travolto due agenti vicino al Congresso Usa. Il sospetto alla guida è stato arrestato e tutti e tre sono stati portati in ospedale. Lo ha riferito la polizia, dopo che il Campidoglio è stato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021) Un'ha travolto duevicino al Congresso Usa. Ilalla guida è statoe tutti e tre sono stati portati in ospedale. Lo ha riferito la polizia, dopo che il Campidoglio è stato...

