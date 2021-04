Usa, auto lanciata contro Capitol Hill: morto un agente e l'attentatore (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati investiti vicino alla sede del Congresso americano, uno è deceduto. L'uomo alla guida dell'auto è morto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Massima allerta a Washington, doveè in lockdown dopo che due poliziotti sono stati investiti vicino alla sede del Congresso americano, uno è deceduto. L'uomo alla guida dell'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - SkyTG24 : Usa, auto sui cancelli e spari a Capitol Hill. Due agenti travolti. Parlamento in lockdown - MediasetTgcom24 : Usa: due agenti travolti da un'auto vicino al Congresso #CapitolHill - Open_gol : Una delle due guardie sarebbe stato accoltellata, l'altro agente è in ospedale - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso #ANSA ht… -