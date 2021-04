Usa, auto contro un posto di blocco fuori da Capitol Hill: travolti due poliziotti. Morti un agente e il conducente colpito dagli spari (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Congresso americano piomba nuovamente nel caos dopo dopo gli attacchi dei manifestanti pro-Trump in seguito alla vittoria di Joe Biden alle ultime Presidenziali. Un uomo si è lanciato con la propria auto contro un posto di blocco all’ingresso di Capitol Hill travolgendo due poliziotti di guardia all’edificio che sono stati trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze arrivate poco dopo sul posto. Uno dei due agenti è morto. Tutta l’area è stata messa in lockdown, mentre si attende una prima versione ufficiale dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l’auto si è lanciata a tutta velocità contro i due agenti per poi schiantarsi contro le barriere. La polizia di Capitol ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Il Congresso americano piomba nuovamente nel caos dopo dopo gli attacchi dei manifestanti pro-Trump in seguito alla vittoria di Joe Biden alle ultime Presidenziali. Un uomo si è lanciato con la propriaundiall’ingresso ditravolgendo duedi guardia all’edificio che sono stati trasportati in ospedale a bordo delle ambulanze arrivate poco dopo sul. Uno dei due agenti è morto. Tutta l’area è stata messa in lockdown, mentre si attende una prima versione ufficiale dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l’si è lanciata a tutta velocitài due agenti per poi schiantarsile barriere. La polizia di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - SkyTG24 : Usa, auto sui cancelli e spari a Capitol Hill. Due agenti travolti. Parlamento in lockdown - MediasetTgcom24 : Usa: due agenti travolti da un'auto vicino al Congresso #CapitolHill - notiziedalraimo : #Usa, #CapitolHill in #lockdown dopo che un auto due agenti e sfondato le barriere di sicurezza… - Max_Tacconi : RT @Libero_official: Dopo l'assalto del 6 gennaio, #CapitolHill ancora in #lockdown: attentatore in auto contro il Parlamento americano, uc… -