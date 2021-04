Usa: a marzo 916 mila nuovi possti di lavoro, disoccupazione scende al 6% (Di venerdì 2 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Ralfmacher : #usa V% #salarari #orari #marzo Mensili: -0.1% m/m da +0.3% m/m di #febbraio Annuali: +4.5% a/a da +5.1% a/a di… - infoiteconomia : Usa, a marzo creati 916 mila posti di lavoro: oltre attese - tvbusiness24 : #Usa, in calo il tasso di disoccupazione a marzo: +6%. I dati sono in linea con le stime degli analisti??? - TV7Benevento : Usa: a marzo 916 mila nuovi possti di lavoro, disoccupazione scende al 6%... - AgostinisV : USA: 916 mila nuovi occupati in marzo #PresidenzaBiden -

Ultime Notizie dalla rete : Usa marzo USA, +916 mila occupati a marzo: dato più alto in sette mesi Superiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a marzo. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2% precedente e rispetta il consensus che indicava un 6%. Sono stati creati 916 mila ...

Amazon e il sindacato: sfida all'ultimo voto in Alabama ... il simbolo di quella flessibilità che distingue il capitalismo made in Usa e ne segna la forza. "... Tante cose, insomma, dipendono da quel voto via posta che si è chiuso lunedì 29 marzo, ma i cui ...

USA, +916 mila occupati a marzo: dato più alto in sette mesi Borsa Italiana Usa: a marzo 916 mila nuovi possti di lavoro, disoccupazione scende al 6% New York, 2 apr. (Adnkronos) - A marzo si sono registrati 916 mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Il tasso di disoccupazione scende al 6%.

USA, +916 mila occupati a marzo: dato più alto in sette mesi (Teleborsa) - Superiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a marzo. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2% ...

Superiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2% precedente e rispetta il consensus che indicava un 6%. Sono stati creati 916 mila ...... il simbolo di quella flessibilità che distingue il capitalismo made ine ne segna la forza. "... Tante cose, insomma, dipendono da quel voto via posta che si è chiuso lunedì 29, ma i cui ...New York, 2 apr. (Adnkronos) - A marzo si sono registrati 916 mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Il tasso di disoccupazione scende al 6%.(Teleborsa) - Superiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in USA a marzo. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2% ...