Uova Pasquali comprate al discount e ‘spacciate’ per artigianali: avevano già incassato 8mila euro (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell’ambito dell’azione di contrasto alla contraffazione alimentare e alle frodi commerciali, con particolare riguardo agli alimenti tipici Pasquali, il NAS Carabinieri di Pescara ha deferito n. 2 persone all’Autorità Giudiziaria e posto sotto sequestro, a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, gadget, Uova Pasquali, materiale di confezionamento e imballaggio e copiosa documentazione amministrativa e bancaria. Nella circostanza i due indagati avevano trasformato un’abitazione privata, sprovvista dei minimi requisiti igienico sanitari, in un laboratorio clandestino per il riconfezionamento di Uova Pasquali precedentemente acquistate a basso costo presso discount alimentari, e rivendute, attraverso l’utilizzo di canali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell’ambito dell’azione di contrasto alla contraffazione alimentare e alle frodi commerciali, con particolare riguardo agli alimenti tipici, il NAS Carabinieri di Pescara ha deferito n. 2 persone all’Autorità Giudiziaria e posto sotto sequestro, a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Pescara, gadget,, materiale di confezionamento e imballaggio e copiosa documentazione amministrativa e bancaria. Nella circostanza i due indagatitrasformato un’abitazione privata, sprovvista dei minimi requisiti igienico sanitari, in un laboratorio clandestino per il riconfezionamento diprecedentemente acquistate a basso costo pressoalimentari, e rivendute, attraverso l’utilizzo di canali ...

