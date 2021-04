Uova di Pasqua ai bambini del ‘Moscati’: la generosità del Lions Club Avellino Host (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDonare un sorriso a chi in questo periodo di festa è costretto a stare in un letto di ospedale e non avrà la possibilità di trascorrere la Pasqua con i propri familiari. Questo il senso dell’iniziativa di solidarietà che i soci del Lions Club Avellino Host presieduto da Angiola Pesiri hanno inteso mettere in campo donando Uova di Pasqua ai bambini del reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati diretto dal dr. Antonio Vitale. Un dono simbolico ma sentito per rendere un po’ più dolce la Pasqua per tutti i piccoli pazienti ricoverati in questo periodo. Anche quest’anno, purtroppo per il secondo anno consecutivo, a causa del covid ci apprestiamo a vivere la Santa Pasqua in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDonare un sorriso a chi in questo periodo di festa è costretto a stare in un letto di ospedale e non avrà la possibilità di trascorrere lacon i propri familiari. Questo il senso dell’iniziativa di solidarietà che i soci delpresieduto da Angiola Pesiri hanno inteso mettere in campo donandodiaidel reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati diretto dal dr. Antonio Vitale. Un dono simbolico ma sentito per rendere un po’ più dolce laper tutti i piccoli pazienti ricoverati in questo periodo. Anche quest’anno, purtroppo per il secondo anno consecutivo, a causa del covid ci apprestiamo a vivere la Santain ...

