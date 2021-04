Uomo le sfregia il volto | 17enne lo accoltella | Voleva uccidere me e mia madre

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Francesca Galici Unaha ucciso uncon il coltello con il quale lui l'hata pochi minuti prima, aggredendola durante una lite in strada Undi 45 anni è stato ucciso a coltellate a Bari nella notte del 1 aprile e a circa 24 ore dal delitto unaha confessato di essere stata lei a compiere l'omicidio. I fatti si sono svolti in via Ravanas, nel difficile quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Fin da subito le indagini della polizia si sono orientate in ambito familiare e così questo pomeriggio la ragazzina e sua, come riferisce la Repubblica, sono state convocate in Questura come persone informate sui fatti. L'omicidio, infatti, è stato compiuto nei pressi dell'abitazione delle due donne. La vittima si chiamava Giuseppe Di Mattia ed ...