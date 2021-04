Uomini e Donne, paura per Natalia Paragoni sottoposta a visita medica (Di venerdì 2 aprile 2021) Natalia Paragoni è una grande protagonista dei social, con quasi un milione di follower su Instagram. La ragazza l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando decise di corteggiare Ivan Gonzalez e successivamente lasciare il suo trono per dedicarsi ad Andrea Zelletta. Mai scelta fu più giusta perché ad oggi i due si amano follemente. L’ex L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 aprile 2021)è una grande protagonista dei social, con quasi un milione di follower su Instagram. La ragazza l’abbiamo conosciuta a, quando decise di corteggiare Ivan Gonzalez e successivamente lasciare il suo trono per dedicarsi ad Andrea Zelletta. Mai scelta fu più giusta perché ad oggi i due si amano follemente. L’ex L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - LegaSalvini : Auguri alla Polizia di Stato! #Salvini: 'Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna Polizia di Stato: a… - lovstinyoureyes : RT @sheslayss: Le donne non sono neanche una minoranza, se ci unissimo saremmo potentissime e invece ci crescono per odiare noi stesse, com… - cpolicappelli : RT @DavideRosato2: Ma, mi dovrei sentire in colpa se amo la mia razza, se amo le donne e non gli uomini, se prego Gesù Cristo e non Maomett… -