Uomini e Donne nel caos per le segnalazioni su Sophie, parla la Mennoia: “Dispiaciutissima, vorrei sbattere la testa al muro” (Di venerdì 2 aprile 2021) Queste sono ore davvero difficili per Uomini e Donne, programma finito nel caos a seguito delle innumerevoli segnalazioni contro Sophie Codegoni. Sul web stanno circolando dei video compromettenti sulla ragazza da cui si evincerebbe che, durante il suo percorso nel talk show, avrebbe preso in giro tutto. Nello specifico, la Codegoni pare fosse fidanzata con un tizio durante la sua esperienza nel programma. Le news a riguarda sono davvero moltissime che è stato necessario un intervento da parte della caporedattrice della trasmissione, Raffaella Mennoia. Raffaella Mennoia sulle segnalazioni su Sophie In queste ore, Raffaella Mennoia è stata costretta ad intervenire in merito alle segnalazioni su ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 aprile 2021) Queste sono ore davvero difficili per, programma finito nela seguito delle innumerevolicontroCodegoni. Sul web stanno circolando dei video compromettenti sulla ragazza da cui si evincerebbe che, durante il suo percorso nel talk show, avrebbe preso in giro tutto. Nello specifico, la Codegoni pare fosse fidanzata con un tizio durante la sua esperienza nel programma. Le news a riguarda sono davvero moltissime che è stato necessario un intervento da parte della caporedattrice della trasmissione, Raffaella. RaffaellasullesuIn queste ore, Raffaellaè stata costretta ad intervenire in merito allesu ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - Antonio_Tajani : Auguri alla @poliziadistato che oggi compie 40 anni. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno tut… - LegaSalvini : Auguri alla Polizia di Stato! #Salvini: 'Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna Polizia di Stato: a… - floweeps : @davide_marta @joobatt @RiccardoFadelli gli uomini ammazzano tante brave donne - ktaegvcci : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -