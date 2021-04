Uomini e donne anticipazioni: GIACOMO, prima polemica sul suo trono (Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne, GIACOMO sarà protagonista della prima polemica riguardante il suo trono. Tutto comincerà quando Carolina si dirà dispiaciuta di non essere stata portata in esterna dall’uomo, che ha pensato bene di uscire con le nuove corteggiatrici ignorando in un certo senso la stessa Carolina. La donna sarà delusa dal comportamento di GIACOMO, avvertendo una preferenza non tanto velata del tronista verso Martina, da sempre coccolata e riempita di complimenti da lui. GIACOMO, irritato dalle parole della corteggiatrice, la attaccherà chiedendole come mai abbia tirato fuori questo discorso a scoppio ritardato quando avrebbe potuto farglielo notare nel momento in cui commetteva queste preferenze verso Martina. Tutte le nostre ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 aprile 2021) Nelle prossime puntate disarà protagonista dellariguardante il suo. Tutto comincerà quando Carolina si dirà dispiaciuta di non essere stata portata in esterna dall’uomo, che ha pensato bene di uscire con le nuove corteggiatrici ignorando in un certo senso la stessa Carolina. La donna sarà delusa dal comportamento di, avvertendo una preferenza non tanto velata del tronista verso Martina, da sempre coccolata e riempita di complimenti da lui., irritato dalle parole della corteggiatrice, la attaccherà chiedendole come mai abbia tirato fuori questo discorso a scoppio ritardato quando avrebbe potuto farglielo notare nel momento in cui commetteva queste preferenze verso Martina. Tutte le nostre ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - bisiak1 : RT @DavideRosato2: Ma, mi dovrei sentire in colpa se amo la mia razza, se amo le donne e non gli uomini, se prego Gesù Cristo e non Maomett… - satu__rn : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… -