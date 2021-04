Uomini e Donne, anticipazioni 2 aprile: Gemma rivede Nicola. Roberto la fa piangere (Di venerdì 2 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 2 aprile: oggi dovrebbe essere di nuovo protagonista Gemma Galgani, almeno per quanto riguarda il Trono Over. E per il Trono Classico? Tra poco ve lo sveliamo. Gemma torna ad uscire con Nicola, ma c’è un ma La dama “simbolo” del Trono Over del programma di Maria De Filippi ha ripreso ad uscire con l’ex cavaliere con il quale era stata molto discussa la differenza d’età: Nicola Vivarelli. Tuttavia lei e l’ex Sirius hanno precisato di essersi visti soltanto come amici. Continuerà così? Gemma vede anche Roberto, ma lui la fa piangere La Galgani ha iniziato la frequentazione con un altro cavaliere, Roberto. Tuttavia quest’ultimo sta continuando a conoscere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 aprile 2021): oggi dovrebbe essere di nuovo protagonistaGalgani, almeno per quanto riguarda il Trono Over. E per il Trono Classico? Tra poco ve lo sveliamo.torna ad uscire con, ma c’è un ma La dama “simbolo” del Trono Over del programma di Maria De Filippi ha ripreso ad uscire con l’ex cavaliere con il quale era stata molto discussa la differenza d’età:Vivarelli. Tuttavia lei e l’ex Sirius hanno precisato di essersi visti soltanto come amici. Continuerà così?vede anche, ma lui la faLa Galgani ha iniziato la frequentazione con un altro cavaliere,. Tuttavia quest’ultimo sta continuando a conoscere ...

