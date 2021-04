Uncharted - Il film è stato nuovamente rimandato | per fortuna di poco

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ildiè atteso da tanti fan della serie videoludica: ebbene, la data di uscita della trasposizione cinematografica è stata di nuovo posticipata, matamente si parla solo di una settimana. Ildoveva arrivare nelle sale l'11 febbraio 2022, ma dato che èrinviato, ora la nuova data è fissata per il 18 febbraio 2022. La strada di "" è stata lastricata da continui rinvii. Le sue precedenti date di lancio includevano il 5 marzo 2021, l'8 ottobre 2021 e il 16 luglio 2021. Prima di queste date, l'uscita era prevista tra il 2016 ed il 2017. Tuttavia, il continuo cambiamento per quanto riguarda i registi, inclusi artisti del calibro di David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight e la pandemia da COVID-19 hanno ...

Ildiè atteso da tanti fan della serie videoludica: ebbene, la data di uscita della trasposizione cinematografica è stata di nuovo posticipata, ma fortunatamente si parla solo di una ...Continua la rimodulazione del prossimo listino di casa Sony Pictures : il nuovo rinvio infatti riguarda, iltratto dall'omonima saga videoludica. Così come accaduto nei giorni scorsi con Resident Evil: Welcome to Raccoon City , anchecambia data di uscita. Per evitare ' lo ...Il film di Uncharted è atteso da tanti fan della serie videoludica: ebbene, la data di uscita della trasposizione cinematografica è stata di nuovo posticipata, ma fortunatamente si parla solo di una s ...Sony Pictures ha nuovamente rinviato Uncharted, con protagonista Tom Holland, sebbene questa volta non si farà attendere troppo a lungo.