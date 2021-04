Una Vita, anticipazioni 3 aprile: Santiago fa a Marcia una scioccante confessione, ma anche una promessa (Di venerdì 2 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 3 aprile: ecco cosa vedremo domani nella telenovela. Nuova minaccia per Genoveva da parte di Ursula Non c’è pace per Genoveva: l’altra dark – lady, Ursula, torna a minacciarla di far sapere a tutti gli oscuri segreti del suo passato. Come reagirà questa volta la fidanzata di Felipe? José offeso con Bellita a causa di Margarita Dominguez è risentito con la moglie perché si sente trascurato. Infatti la cantante ha preso a trascorrere molto tempo con la nuova amica Margarita. Ciò proprio quando il marito ha bisogno di sostegno, perché per la prima volta sarà protagonista di uno spettacolo teatrale. Come andrà a finire tra i genitori di Cinta? E il rapporto tra Bellita e Margarita? Una Vita, anticipazioni 3 aprile: Santiago ammette una colpa a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 aprile 2021) Una: ecco cosa vedremo domani nella telenovela. Nuova minaccia per Genoveva da parte di Ursula Non c’è pace per Genoveva: l’altra dark – lady, Ursula, torna a minacciarla di far sapere a tutti gli oscuri segreti del suo passato. Come reagirà questa volta la fidanzata di Felipe? José offeso con Bellita a causa di Margarita Dominguez è risentito con la moglie perché si sente trascurato. Infatti la cantante ha preso a trascorrere molto tempo con la nuova amica Margarita. Ciò proprio quando il marito ha bisogno di sostegno, perché per la prima volta sarà protagonista di uno spettacolo teatrale. Come andrà a finire tra i genitori di Cinta? E il rapporto tra Bellita e Margarita? Unaammette una colpa a ...

