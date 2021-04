Una diecimilalire film stasera in tv 2 aprile | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unaè ilin tv venerdì 22021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVUnain tv:La regia è di Luciano Luminelli. Ilè composto da Gianluca Di Gennaro, Chiara Conti, Ciro Esposito, Sebastiano Somma, Gerardo Amato, Gerardo Placido.Unain tv:Un bambino di undici anni scappa dal proprio paese, un paesino della Basilicata, andando a rifugiarsi da un fratello calzolaio nella capitale. Qui ...