Un ristoratore di Verona è stato colpito per sbaglio dalle sanzioni di Trump (Di venerdì 2 aprile 2021) (foto: Unsplash)Per un pasticcio internazionale con alla base uno scambio di identità Alessandro Bazzoni, proprietario di un ristorante a Verona, è stato inserito nella lista nera del Dipartimento del Tesoro statunitense. L’errore è frutto delle ultime sanzioni imposte dall’ex presidente Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca all’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’assurda storia è stata raccontata da Bbc sul suo sito web. Le sanzioni che hanno colpito Bazzoni riguardavano un duro giro di vite dell’amministrazione Trump iniziato verso la fine del 2019 con lo scopo di forzare le dimissioni del presidente del Venezuela Nicolas Maduro: erano state imposte alla compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela (Pdvsa) per mettere alle ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (foto: Unsplash)Per un pasticcio internazionale con alla base uno scambio di identità Alessandro Bazzoni, proprietario di un ristorante a, èinserito nella lista nera del Dipartimento del Tesoro statunitense. L’errore è frutto delle ultimeimposte dall’ex presidente Donaldprima di lasciare la Casa Bianca all’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’assurda storia è stata raccontata da Bbc sul suo sito web. Leche hannoBazzoni riguardavano un duro giro di vite dell’amministrazioneiniziato verso la fine del 2019 con lo scopo di forzare le dimissioni del presidente del Venezuela Nicolas Maduro: erano state imposte alla compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela (Pdvsa) per mettere alle ...

